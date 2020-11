Napoli, tutti negativi al Covid-19 dopo i tamponi di ieri

Sospiro di sollievo per il Napoli che attraverso una nota ufficiale ha comunicato che tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri sono risultati negativi. Gli azzurri sono tornati in campo per preparare la gara di domenica prossima contro il Milan.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020

Foto: twitter napoli