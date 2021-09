Napoli, troppi sbagli: il Leicester avanti 1-0. La Roma rimonta il CSKA Sofia

Terminati i primi tempi delle gare delle 21.00 di Europa League e Conference League.

Il Napoli è sotto 1-0 in casa del Leicester. A segnare Perez al 9′, con una bella zione delle foxies ma con una difesa partenopea ballerina. La reazione del Napoli è stata buona, grandi occasioni pare pareggiare, in particolare con Osimhen ma al 45′ è 1-0 Leicester.

La Roma, in Conference League, è in vantaggio 2-1 di rimonta sul CSKA Sofia. Bulgari in vantaggio al 10′ con Carey. La risposta dei capitolini è stata veemente, prima con un gran gol di Pellegrini e poi il 2-1 realizzato da El Shaarawy al 38′.

Foto: Twitter Roma