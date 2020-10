Napoli, tre punti pesanti. Roma, solo 0-0

Un pari e una vittoria nella notte di Europa League dopo il 3-0 del Milan. Sorride il Napoli che torna a vincere in Europa dopo la brusca frenata del San Paolo contro l’AZ Alkmaar grazie alla rete di Politano al 56′ che regala tre punti fondamentali a Gattuso per provare a rilanciare la corsa per il passaggio. Nel finale l’espulsione di Osimhen che gli costerà cara per il proseguo in Europa League. Pareggio agrodolce invece per la Roma che nella sfida contro il Cska Sofia non riesce ad andare oltre allo 0-0 che agguanta il Cluj a 4 punti nel girone A.

Foto: twitter Napoli