Napoli, trauma distorsivo alla caviglia per Mertens uscito contro lo Spezia

Dries Mertens è entrato al 69′ durante Spezia-Napoli per sostituire Zielinski, ma dopo 7 minuti il belga ha dovuto lasciare il campo per un problema alla caviglia. Il Napoli ha fatto sapere con un comunicato che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. La presenza per le prossime partite resta in dubbio.

Foto: Twitter Napoli