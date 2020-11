Napoli, tranne Hysaj e Rrhamani tutti negativi nell’ultimo giro di tamponi

In casa Napoli non ci sono da segnalare altre positività, rimangono ai box soltanto Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, entrambi hanno contratto la malattia con le rispettive nazionali e non hanno avuto alcun contatto col gruppo squadra. A renderlo noto è il club azzurro tramite una nota pubblicata su Twitter: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 22, 2020

Foto: Twitter Napoli