Napoli: Torreira non era priorità da fine maggio. Fabian Ruiz più Lobotka. E Badelj…

Lucas Torreira era uscito dai radar del Napoli già a fine maggio, eppure continuavano ad accostarlo come prima scelta. Vi avevamo spiegato che l’Inghilterra, e quindi l’Arsenal, sarebbe stata la prima scelta per il centrocampista della Samp. È andata proprio così. In quei giorni vi avevamo raccontato come il Napoli avesse incassato il sì di Fabian Ruiz, adesso possono essere i giorni per pagare la clausola. Forte la candidatura di Lobotka del Celta Vigo (altra clausola con probabile sconto) con la possibile doppia uscita di Jorginho (Manchester City) e Hamsik (Cina). Resiste l’accordo con Badelj, ma va formalizzato altrimenti possono esserci inserimenti di altri club. Seri è nella lista, ma oggi con un ruolo non di primo piano, malgrado le parole dell’agente che ha parlato di apprezzamento del Napoli.

Foto: Marca