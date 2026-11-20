Napoli-Torino, le ultimissime sulle probabili formazioni

20/11/2026 | 23:45:37

Al Diego Armando Maradona, il Napoli non può più sbagliare e deve trovare la vittoria per risalire la classifica. Di contro ci sarà una vecchia conoscenza di Massimiliano Allegri: Ignazio Abate, suo giocatore ai tempi del Milan e oggi allenatore del Torino. Calcio d’inizio alle 20:45.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Vergara, McTominay; Hojlund. All. Massimiliano Allegri

Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate

Foto: Instagram Napoli