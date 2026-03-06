Napoli-Torino, le curiosità: i granata non vincono al Maradona dal 2009

Alle 20:45 il match tra Napoli e Torino.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 79 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli: 32 successi partenopei, 35 pareggi e 12 vittorie granata.

-Il Torino non vince a Napoli dal 17 maggio 2009.

-Il Torino è tra le squadre che ha subito più reti in questo campionato, 47. Solo il Verona ne ha subite di più (48).

-Sarà il sesto incontro ufficiale tra Antonio Conte e Roberto D’Aversa.

Foto: Instagram Napoli