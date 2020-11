Napoli, terminate le visite mediche di Osimhen

Sono da poco terminate le visite mediche di Victor Osimhen a Villa Stuart dopo lo stop con la Nazionale nigeriana per evidenziare l’infortunio subito in patria. L’attaccante del Napoli ha da poco lasciato la clinica dopo i controlli di rito e la risonanza magnetica oltre al tampone anti covid-19. La lussazione alla spalla lo costringerà a saltare il big match contro il Milan in programma domenica alle ore 20:45.

Foto: twitter Napoli