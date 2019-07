Eljif Elmas, sbarcato in Italia in mattinata, pochi istanti fa ha terminato le visite mediche di rito sostenute a Villa Stuart. L’ormai ex centrocampista del Fenerbahce, nazionale macedone, presto apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà al Napoli per poi mettersi subito a disposizione di Carlo Ancelotti.

Foto: Instagram George Gardi