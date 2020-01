Napoli, terapie per Maksimovic. Le ultime su Koulibaly e Ghoulam

Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report dell’allenamento odierno e le ultime sugli infortunati: “Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina la preparazione al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attivazione in avvio sessione. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Ghoulam non si è allenato per uno stato influenzale“.

Foto: Twitter Napoli