Napoli, terapie per Maksimovic. Lavorano in differenziato Elmas e Insigne

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si sono allenati sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e seduta tecnico tattica a tutto campo. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Terapie per Maksimovic. Lavoro differenziato per Elmas e Insigne. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato tra palestra e campo. A comunicarlo è il sito ufficiale del club azzurro.