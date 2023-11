Napoli, terapie e lavoro personalizzato per Lindstrom e Mario Rui

Mercoledì alle 21, il Napoli scenderà in campo contro il Real Madrid per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Attraverso il suo sito ufficiale, il club partenopeo ha pubblicato il report al termine della seduta di allenamento odierno: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Lindstrom ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Per Mario Rui terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

Foto: Instagram Lindstrom