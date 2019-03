Napoli, tegola Insigne: tre settimane di stop. Le condizioni di Diawara a Chiriches

Appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti. Insigne ha subito una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane, si legge nel comunicato del Napoli. Per Chiriches, invece, distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.

Foto: Twitter ufficiale Napoli