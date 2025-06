Napoli su Juanlu Sanchez: Manna in Spagna per convincere il Siviglia

12/06/2025 | 19:56:54

Come riportato da un video de El Chiringuito, il ds del Napoli Manna è volato in Spagna per trattare con il Siviglia l’acquisto di Juanlu Sanchez. Possibile operazione da 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro). Si tratta.

FOTO: X Il Chiringuito