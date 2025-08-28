Napoli, strategia totalmente confermata: Hojlund più Elmas. Zanoli-Udinese, Mazzocchi resta

28/08/2025 | 20:49:51

Il Napoli sta per chiudere due acquisti, al netto di qualsiasi voce (non nostra) su Brescianini. I due acquisti che, nella strategia svelata durante l’ultima settimana, erano stati individuati in Elmas e Hojlund. Siamo in chiusura in entrambi i casi: Hojlund in prestito con obbligo di riscatto a 45 milioni in caso di qualificazione Champions, il Manchester United ha detto sì; Elmas in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto a 16, in definizione gli ultimi dettagli con il Lipsia. La strategia è confermata anche per i movimenti già svelati sugli esterni: Zanoli va a Udine, Mazzocchi resta. Adesso il mercato del Napoli potrebbe finire qui, anche se a quattro giorni dallo stop è sempre bene tenere gli occhi aperti.

FOTO: Instagram United