Napoli, stasera amichevole contro il Benevento. Ecco i giocatori a disposizione di Spalletti

Questa sera il Napoli, alle ore 21, tornerà in campo allo stadio Maradona per la partita amichevole contro il Benevento. Una sgambata voluta da Spaletti per dare l’opportunità ai giocatori di mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista dell’impegno di sabato contro la Juventus. Ovviamente per questa partita non ci saranno i giocatori impegnati per le Nazionali ma comunque non mancheranno gli uomini. Tanta abbondanza in attacco con la presenza di Petagna, Ounas, Politano e Lozano. In difesa ci sarà Manolas con Juan Jesus, poi Malcuit, Mario Rui e il giovane Zanoli. A centrocampo, invece, ci sono poche soluzioni: il solo Fabian Ruiz è l’unico giocatore della prima squadra, il resto sono tutti dei giovani presi dalla Primavera.

Foto: Sito ufficiale Napoli