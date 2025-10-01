Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi campani e portoghesi: un ferito e due arresti

01/10/2025 | 19:04:32

Alta tensione a Napoli prima della sfida contro lo Sporting Lisbona. I tifosi portoghesi (sono circa 700 quelli in città per la sfida di Champions) e quelli napoletani si sono scontrati nella zona di Piazza Municipio: sono volate sedie e sono state danneggiate le automobili parcheggiate e diverse attività commerciali dei paraggi. Al momento sono stati arrestati due tifosi del Napoli, mentre altri profili sono al vaglio degli inquirenti. Un tifoso portoghese è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice giallo.

FOTO: X Napoli