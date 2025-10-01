Napoli-Sporting Lisbona, le curiosità: Conte a caccia del primo successo contro i portoghesi

01/10/2025 | 09:45:07

Questa sera, alle 21:00, si giocherà il match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona.

Ecco alcune curiosità sulla sfida:

-Il Napoli ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati contro club portoghesi in UEFA Champions League, battendo due volte il Benfica nella stagione 2016-17 e due volte il Braga in quella 2023-24.

-Lo Sporting non ha mai vinto in trasferta contro un club italiano nelle competizioni europee, perdendo 13 delle 18 sfide giocate fuori casa (5 pareggi).

–Antonio Conte ha affrontato lo Sporting Lisbona in due precedenti occasioni in Champions League, senza riuscire a vincere in nessuna delle due.

-L’unico precedente tra Napoli e Sporting risale alla Coppa UEFA 1989-90: le due squadre si affrontarono nei turni preliminari. La partita d’andata, giocata a Lisbona, terminò 0-0, così come il ritorno allo stadio San Paolo (oggi Maradona). Il Napoli passò il turno ai rigori. In quella serie, il portiere dello Sporting, Ivo Ivković, riuscì a parare un rigore calciato da Diego Maradona.

Foto: Instagram Napoli