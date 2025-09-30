Napoli, Spinazzola e Olivera si allenano in gruppo. Ok contro lo Sporting

30/09/2025 | 15:53:37

Buone notizie in casa Napoli in vista della sfida contro lo Sporting Lisbona di Champions. Conte recupera Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera: i due terzini si sono allenati regolarmente in gruppo, superando i rispettivi acciacchi. Entrambi sono ora pienamente disponibili per il match di domani e potrebbero anche partire titolari. Conte recupera qualche pezzo dopo l’emergenza in difesa avuta contro il Milan.

Foto: Instagram personale