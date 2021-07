Spalletti: “Osimhen trasforma qualsiasi situazione in opportunità. Koulibaly? Mai allenato un giocatore così forte”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Napoli per commentare la vittoria degli azzurri (1-0, Osimhen) contro la Pro Vercelli. Ecco un estratto delle sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota negativa l’infortunio di Demme. Osimhen sa trasformare qualsiasi situazione in opportunità. È un calciatore importante sul quale puntiamo molto. Koulibaly? Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come lui. Questo è un gruppo di qualità anche fuori dal campo. I ragazzi sono convinti delle loro capacità e sono disposti a tutto per questa maglia”.

Foto: Twitter Napoli