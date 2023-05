Napoli, Spalletti non parlerà in conferenza stampa

Il tecnico toscano ha deciso di non presentarsi in sala stampa nella giornata odierna in vista della prossima partita contro il Bologna di domani alle ore 15:00. I motivi della scelta non sono stati resi noti.Per Luciano Spalletti è la seconda conferenza stampa saltata nelle ultime 4 settimane. La prima era alla vigilia di Napoli-Fiorentina, quella volta però la scelta era stata dettata dalla mancanza di tempo visto che il Napoli arrivava dalla trasferta di Udine, partita in cui ha conquistato il terzo scudetto.

Foto: Instagram Napoli