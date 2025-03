Napoli, sorride Conte: Neres è tornato ad allenarsi in gruppo

Recupero fondamentale per Antonio Conte in vista di questo finale di campionato. Nella giornata di oggi il Napoli ha ripreso con gli allenamenti e la presenza che più spiccava in gruppo era quella di David Neres. Il brasiliano tornerà quindi a disposizione contro il Venezia.

Foto: Instagram Neres