Napoli-Sorrento 2-0 a fine primo tempo: Lucca a segno, torna al gol McTominay

10/08/2025 | 12:06:10

Nuovo test per il Napoli di Conte, che ha chiuso in vantaggio il primo tempo contro il Sorrento. Decisivi i gol di Lucca di testa e quello di McTominay. Lo scozzese si è reso autore di dribbling in mezzo a due all’interno dell’area di rigore e tiro a giro vincente.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang

SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D’Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini

Foto: Napoli Instagram