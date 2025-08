Napoli, si presenta Milinkovic-Savic: “Da marzo c’è interesse. Voglio migliorare, nessun dualismo con Meret”

05/08/2025 | 16:59:34

Conferenza stampa in casa Napoli con la presentazione del portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Queste le parole del portiere: “Sicuramente si, sarà una bella sfida per me. La possibilità di giocare la Champions League è stata molto importante, sarà sicuramente una bellissima esperienza non avendola mai fatta”.



Quando hai saputo per la prima volta dell’interesse del Napoli? Hai dato consigli sui rigori?“Ancora non ho dato. consigli. Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua”.



Su Antonio Conte: “Mi ha chiesto di lavorare tanto, di altro ancora non siamo riusciti a parlare. Quando ti chiama un allenatore come Conte è difficilissimo dirgli di no”.

Sul dualismo con Meret “Per adesso non mi sento nè il numero uno nè il numero due. Sono venuto a lavorare e ad essere a disposizione, sarà il mister a decidere”.



Il tuo idolo è Ibra, oggi c’è un portiere al quale ti ispiri? “Già l’avevo detto una volta alla prima intervista a Torino, da ragazzino sono cresciuto con i video di Abbiati, non mi chiedetemi il perché”.



Da ex attaccante le fa un certo effetto vedere giocare De Bruyne? “No, per adesso sto solo pensando di fare il meglio possibile per non farlo segnare in allenamento”.





Coincidenza arrivi dopo Meret qui, alla Spal capitò il contrario “Ci ritroviamo qua, è solo un piacere lavorare con lui. Ottimo portiere e ragazzo”.



Se dovessi alzare un trofeo ti toglieresti la barba? “Non credo, ma per vincere lo scudetto la posso tagliare anche”.

Differenza tra essere il portiere di una big con una squadra che gioca per obiettivi minori? “Gioco completamente differente, è facile quando hai 12 tiri a partita, quando sei in una squadra così hai pochi tiri e devi essere sempre pronto e concentrato”.

Foto: X Napoli