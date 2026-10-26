Napoli: lesioni per Badiashile e Spinazzola

26/10/2026 | 14:14:35

Il Napoli si sta preparando alla gara contro il Monza, per la squadra di Massimiliano Allegri non ci sono notizie positive sugli infortuni di Badiashile e Spinazzola: “Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico tattico. Rrahmani si è allenato in gruppo. Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro.Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”.

Foto: instagram Spinazzola