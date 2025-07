Napoli, si ferma Politano: risentimento muscolare. Nuove valutazioni nei prossimi giorni

21/07/2025 | 19:52:02

Il Napoli ha comunicato che Politano ha accusato un fastidio in allenamento: “Nella seduta mattutina, sotto un incessante diluvio, i ragazzi, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto esercizi di uno contro uno e successivamente una serie conclusioni in porta. Nel pomeriggio, la squadra ha svolto un lavoro tattico iniziale. In seguito il gruppo è stato impegnato in un una successione di partitine. Matteo Politano ha accusato un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Politano