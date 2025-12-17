Napoli, si ferma Olivera nella rifinitura

17/12/2025 | 11:10:04

Il Napoli di Conte continua a fare i conti con la sfortuna. Secondo le ultime notizie che arrivano dalla rifinitura del club campione d’Italia a Riad, Olivera ha saltato l’allenamento mattutino a causa di un affaticamento muscolare. Il difensore uruguaiano non era presente al seguito dei compagni, che stamane hanno preparato il match di Supercoppa in programma domani contro il Milan. Ulteriori aggiornamenti sono attesi per le 14.00 ore italiane, quando Conte parlerà in conferenza stampa.

Foto: sito Napoli