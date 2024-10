Esami strumentali oggi per Stanislav Lobotka dopo l’infortunio ai flessori subito in nazionale. Ecco il comunicato diramato dal Napoli dopo i controlli a cui si è sottoposto il centrocampista: “Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro”, si legge. Lobotka dunque non ci sarà alla ripresa del campionato contro l’Empoli