Napoli, si avvicina il ritorno in campo di Osimhen: oggi intero allenamento in gruppo

Si avvicina il ritorno in campo per Victor Osimhen dopo il brutto infortunio facciale per cui ha dovuto subire un’operazione chirurgica. L’attaccante nigeriano, non convocato per la Coppa d’Africa ha svolto oggi prima un lavoro personalizzato e poi l’intera seduta d’allenamento con il resto del gruppo azzurro.

FOTO: twitter napoli