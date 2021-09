Napoli, si avvicina il rientro di Ghoulam. Il post del terzino: “Working hard”

“Working hard” è la didascalia che ha scelto per le sue ultime foto social il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam. Si avvicina sempre di più il nuovo rientro in campo del terzino algerino, che sarà in grado di dare un’alternativa in più a Spalletti per questa stagione. Ecco il post:

Foto: Twitter personale Ghoulam