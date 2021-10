Napoli settebellezze: 21 punti, solo vittorie. Fiorentina ribaltata con Lozano e Rrahmani

Al Franchi la gara inizia con una fase di studio, la Fiorentina passa con Martinez Quarta in girata su assist di Vlahovic al 29′. Lozano scuote il Napoli e impegna Dragowski, poi Osimhen scappa via in profondità e viene steso in area di rigore dall’autore del gol viola, l’arbitro Sozza indica il dischetto.

Insigne va dagli undici metri, Dragowski para, il capitano del Napoli sulla ribattuta ci riprova di testa, ma trova ancora Dragowski, la sfera arriva a Lozano che insacca. E’ 1-1 al minuto 38.

Osimhen in rovesciata sfiora il vantaggio allo scadere, si va al riposo in parità a Firenze.

A inizio ripresa Vlahovic tenta la conclusione, ma Anguissa mura. Minuto 50, il Napoli passa in vantaggio con Rrahmani, splendido calcio da fermo battuto da Zielinski e colpo di testa vincente del kosovaro.

Sottil rileva Callejon e impegna subito Ospina, poi Osimhen, imprendibile per Martinez Quarta, entra in area e serve Elmas. Il macedone arriva in ritardo e non riesce a ribadire in rete da due passi.

Nel finale l’assalto viola non porta al pari, il Napoli continua la sua formidabile striscia: 7 vittorie su 7 e 21 punti in classifica.

Foto: Twitter Napoli