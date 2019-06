Napoli, senti Zielinski: “Sarri? Se mi chiamasse per andare con lui alla Juve…”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano polacco Sportowefakty. Lo specialista dei partenopei si è soffermato anche sul suo futuro: “Se Sarri mi chiamasse per portarmi con lui alla Juventus? Io non risponderei alla chiamata…”, ha risposto sorridendo Zielinski. Aggiungendo poi: “Per ora non c’è nulla su cui riflettere. Dovesse andare, mi piacerebbe vincere contro di lui. Ancelotti? Nell’ultima stagione mi ha dato molto. Ha cambiato la mia posizione in campo e gli devo davvero tanto”.

Foto: AS