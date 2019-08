Napoli, senti Van Bommel: “Il club potrebbe dirmi di non far giocare Lozano”

Il PSV domani giocherà in Europa League contro i norvegesi dell’Haugesund e così oggi il tecnico Mark Van Bommel ha parlato nella classica conferenza della vigilia. In un periodo così importante per il calciomercato, però, non è potuta mancare una domanda sulla trattativa con il Napoli per il trasferimento di Hirving Lozano: “Le cose non sono sempre bianche o nere, c’è anche una zona grigia. Non si può escludere un giocatore solo per delle voci di mercato. Ieri non si è allenato con il gruppo per infortunio e dovremo valutare la sua presenza in campo in vista di domani. Per quanto mi riguarda se ho un giocatore in rosa posso inserirlo in formazione, poi magari sarà la società a bloccarmi perché sta per succedere qualcosa“.

Foto: twitter PSV