Napoli, senti Meret: “Ho ritrovato fiducia e sto bene. Non mi sento inferiore a Donnarumma e il paragone con Zoff…”

Alex Meret, giovane portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro lo Zurigo in Europa Leauge: “Sto trovando continuità e fiducia partita dopo partita. Dopo un inizio non facile per l’infortunio ora sto trovando consapevolezza e fiducia. Ospina verrà riscattato? Sia da Ospina che da Karnezis posso solo imparare, sono portieri di esperienza, ho un ottimo rapporto e l’alternanza fa bene ad entrambi per dare il meglio. Donnarumma? Lui ha già 3-4 anni di A, ma tecnicamente sono consapevole delle mie qualità, devo lavorare molto e non mi sento inferiore. Poi saranno gli allenatori a decidere chi giocherà o meno. Il paragone con Zoff? Fa piacere, ma non devo farmi mettere pressione da queste cose, c’è molto da lavorare e con l’aiuto del mister provo ad affrontare le partite al meglio senza condizionamenti. Sono giovane, devo lavorare su tutto. Devo migliorare innanzitutto con i piedi, fare la scelta più velocemente, ma anche sulle uscite alte. L’impatto con Napoli? Il clima, abituato al nord, qui non ho mai sentito freddo e poi il cibo, mangio di tutto. Ho trovato un gruppo che lavora insieme da anni, sano, rispettoso, unito, questo mi ha colpito”.

Foto: Napoli Twitter