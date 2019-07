Napoli, senti Meret: “Il 3-0 al Liverpool? Dimostra che ce la giochiamo con tutti. Ora…”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 conto il Liverpool in amichevole: “Sono felice per la mia prestazione e quella di tutta la squadra. Siamo stati bravissimi, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, è una vittoria meritata. Queste fare ci danno grandissima fiducia. Sappiamo di essere una buonissima squadra, che possiamo giocarcela con tutti. Questa è stata la testimonianza, ora guardiamo avanti. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, pensando sempre che siano finali, giocando con questa determinazione. Noi pensiamo solo a noi stessi. E’ bello, siamo contentissimi. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo e ripartiamo più forti di prima”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli