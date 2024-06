Napoli, senti Chiellini: “Lukaku è un acquisto da fare sempre”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, durante il suo intervento per Sky Sport ha parlato di Romelu Lukaku, dichiarandosi apertamente un “pro-Lukaku”. Ecco le sue parole:

“Sono sempre stato un pro-Lukaku anche nell’ultimo anno con la Roma ha fatto tanto. Ha bisogno di una squadra intorno, come era l’Inter. Credo che sia un giocatore importante che messo in condizione fisiche buone può fare la differenza, non dimentichiamoci che il Napoli quest’anno non giocherà le coppe e potrebbe essere buono per Lukaku riposarsi ed allenarsi, tutti abbiamo bisogno di allenarci. Il Napoli dovrà capire quello che farà con Kvara e Osimhen e poi prendere una decisione con Lukaku. Ma Lukaku è un acquisto da fare sempre, poi dopo ci sono altre dinamiche di soldi, se è un affare veramente fattibile e se lui vuole andare. Come giocatore Romelu non si può discutere”.

