Napoli, seconda sconfitta in amichevole: il Brest vince 2-1

03/08/2025 | 20:52:51

Ancora una sconfitta per il Napoli in amichevole precampionato. Questa volta contro il Brest, che si dimostra squadra vera e compatta: nel primo tempo non concede linee di passaggio pulite ai campioni d’Italia, che non riescono mai a dare la sensazione di essere pericolosi. Il primo gol arriva con Ajorque, che sfrutta un cross teso dalla sinistra e insacca alle spalle di Milinković-Savić, incolpevole nell’occasione. Poco attenti Beukema e Rrahmani in marcatura. Il secondo gol, sempre di Ajorque, arriva al 33’ minuto: questa volta l’attaccante sfrutta un cross dalla destra e insacca di testa alle spalle del portiere azzurro. Nel finale di primo tempo, il Napoli va vicino al gol dell’1 a 2 con De Bruyne che, di tacco, colpisce il palo. Nella ripresa, Lucca accorcia le distanze su assist al 63′ su assist di Politano e i partenopei rientrano con forza in partita. Nonostante diverse occasioni da goal, tra cui un colpo di testa di Anguissa di poco a lato e una botta di controbalzo di De Bruyne che trova attento il portiere avversario, il match termina così. Prossimo appuntamento il 9 agosto alle 19:00 contro il Girona.

Foto: Instagram Napoli