Napoli, Scuffet è arrivato in città

Simone Scuffet si appresta a diventare un nuovo portiere del Napoli. Come raccontato, il portiere è arrivato alle pendici del Vesuvio nello scambio che porterà Elia Caprile a Cagliari, alla corte di Davide Nicola. Pochi minuti fa, Scuffet è già arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura alla corte di Antonio Conte.

Foto: Instagram Cagliari