Il Napoli ha postato una storia su Instagram con la maglietta di Romelu Lukaku, già disponibile per l’acquisto nello store. Big Rom avrà il numero 11, come postato dal club azzurro. La numero 9 dovrebbe rimanere a Osimhen, nonostante la rottura con il nigeriano dopo la mancata cessione in questa sessione di calciomercato.

Foto: Instagram Napoli