Napoli-Sampdoria, si va verso la conferma del 4 giugno

Napoli si prepara alla grande festa che arriverà nel post partita contro la Sampdoria all’ultima giornata di campionato, quando il capitano Giovanni Di Lorenzo alzerà la coppa avanti i suoi tifosi. La questione nelle ultime ore è legata quella ad uno spostamento o meno della partita in programma il 4 giugno per ragioni di ordine pubblico. Secondo le ultime però non ci dovrebbero essere problemi e la partita sarà confermata per quella data anche perché nelle giornate del 2 e 3 giugno la città campana sarà paralizzata a seguito di una serie di eventi musicali che rendono impossibile l’anticipo della partita.

Foto: Instagram Napoli