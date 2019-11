Napoli-Salisburgo, le ultimissime sulle probabili formazioni

Stasera torna la Champions League e il Napoli ospiterà il Red Bull Salisburgo. Ancelotti dovrebbe confermare il 4-4-2 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva; Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo al campo con Callejon e Insigne sugli esterni; in attacco spazio alla coppia composta da Mertens e Milik. Marsch sarebbe propenso a rispondere in maniera speculare con Coronel in porta, Kristensen, Ramalho, Wober e Ulmer nel pacchetto arretrato; Daka, Januzovic, Szoboszlai e Minamino a centrocampo; in avanti il baby prodigio Haaland con Hwang. Appuntamento alle 21:00 al “San Paolo”. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore:Ancelotti.

Salisburgo (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Januzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang. Allenatore: Marsch.

