Napoli-Salernitana posticipata a domenica 30 aprile alle 15

Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle ore 15,00. Mancano solo gli annunci ufficiali degli organi competenti. Non si giocherà in contemporanea con Inter-Lazio che è in programma alle 12.30. Ricordiamo che il Napoli per vincere lo scudetto già domenica deve battere la Salernitana e sperare che la Lazio non vinca a San Siro contro l’Inter. Inizialmente il derby campano si sarebbe dovuto giocare questo sabato, sempre alle ore 15,00. Spostata a giovedì 4 maggio anche Udinese-Napoli, inizialmente in programma per il 2 maggio.

Foto: Instagram Napoli