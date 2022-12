Napoli, Rrahmani ha svolto allenamento specifico in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu

Arrivano dal sito ufficiale del Napoli aggiornamenti sul ritorno in campo di Rrahmani e Sirigu. Di seguito il report dell’allenamento di oggi:

Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio. Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazzione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu.

