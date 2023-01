Napoli-Roma, precedenti e statistiche

Il posticipo domenicale della 20ᵃ giornata di Serie A vedrà contrapporsi il Napoli di Spalletti e la Roma di José Mourinho. Gli azzurri sono primi in classifica con ben dieci punti di vantaggio sull’Inter seconda (nerazzurri con una partita in più, ieri hanno vinto con la Cremonese). I giallorossi dello Special One, invece, sono sesti con trentasette punti. Nonostante questo, però, la gara è di quelle sentite e aperte ad ogni risultato. La sfida tra le due compagini rientra tra le più classiche del massimo campionato italiano. Ben 155 precedenti nella massima serie, la Roma conta più vittorie: 53 contro 48, mentre sono 54 pareggi. L’ultima vittoria della Roma in casa del Napoli risale al 2018, quando i giallorossi si imposero con doppietta di Dzeko, gol di Cengiz Under e di Perotti. All’andata furono gli azzurri ad aggiudicarsi la vittoria, decisiva una rete di Osimhen all’80’.

Foto: Twitter ufficiale Napoli