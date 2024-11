Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Roma. Difesa a 4 per Ranieri, Dybala e Soulé fuori dagli undici titolari, così come Hummels. Piovono conferme per il Napoli di Conte.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All: Conte.

ROMA (4-4-1-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All: Ranieri.

Foto: Instagram Roma