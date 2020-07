Napoli-Roma è anche mercato. Veretout in evidenza nella lista di Gattuso. E Under…

Napoli-Roma non vale tantissimo per la classifica, chiaramente ci riferiamo alla zona Champions con l’Atalanta che ha preso il volo. Ma serve per mantenere la condizione in vista degli impegni europei di agosto, passaggi importantissimi della stagione. Napoli-Roma è anche un incrocio con sfondo di mercato. Ribadiamo quanto raccontato già volte: al Napoli piace e non poco Jordan Veretout, ritenuto il profilo giusto in caso di cessione di Allan (probabile) e che già lo scorso gennaio il club azzurro aveva sondato ma senza grosse possibilità di arrivare a un accordo. E’ una situazione che più avanti può tornare assolutamente attuale. Occhio sempre a Under, uno degli esterni monitorati dal Napoli per sostituire Callejon, destinato a lasciare a meno di clamorose sorprese. Per Under la Roma chiede tanto, non mancano altre pretendenti, ma di sicuro nella sfida del San Paolo ci sono anche tracce di mercato.

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma