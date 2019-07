Napoli-Rodrigo: perché è solo salita

Il Napoli ha fatto un tentativo non vero, di più, per arrivare a Rodrigo. E’ l’attaccante che – a parte il discorso per James Rodriguez – piace di più a Carlo Ancelotti. Il Napoli, durante la missione in Spagna, ha proposto una cifra congrua, anche superiore ai 45 milioni pur di arrivare allo specialista della nazionale iberica, mettendo a disposizione qualche contropartita tecnica importante. Ma in cambio si è alzato un muro altissimo, quello del Valencia, club solitamente ricco e gestito da un presidente che non mola di un centimetro. Tentativo vero, ma muro altissimo: Rodrigo continuerà a piacere molto ad Ancelotti, ma la salita resta ripida [GUARDA IL VIDEO]