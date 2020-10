Napoli, risposte positive da Insigne: lavoro svolto in gruppo

Il Napoli dopo la roboante vittoria contro l’Atalanta, è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la gara di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Gli azzurri, come si legge in una nota del club, “hanno svolto una seduta mattutina e la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Atalanta sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra.” Poi spazio per Lorenzo Insigne che vede il ritorno in campo sempre più vicino: “Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte col gruppo.”

Foto: twitter Napoli