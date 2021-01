Napoli, risposta forte. Poker allo Spezia nei primi 45′

Una risposta forte quella del Napoli alle critiche degli ultimi giorni e le voci su un possibile cambio in panchina, i ragazzi di Gattuso hanno servito il poker allo Spezia nei primi 45′, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2020-21.

Ad aprire le marcature è Kalidou Koulibaly, dopo 5′ il difensore azzurro sfrutta un’incertezza del portiere ospite e lo infila di tacco su un assist di Hysaj. Al 20′ Lozano raddoppia con un forte tiro di destro sul primo palo, ben imbeccato da Demme in campo aperto, nulla può Krapikas. Al 30′ è Politano a firmare il tris, dieci minuti più tardi c’è spazio anche per la rete di Elmas. Si va al riposo sul 4-0 e per lo Spezia la brutta notizia è che ci sono altri 45′ da giocare.

